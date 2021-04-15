Навіщо був цей дзвінок? Преса досі активно обговорює телефонну розмову Джо Байдена з Путіним. І шукає відповіді: що вона означає? До чого призведе? І чи може бути ознакою певних змін у політиці або настроях американської адміністрації? Дмитро Анопченко зібрав усі думки у Вашингтоні.

Які наслідки матиме ця телефонна розмова? Це головне, над чим розмірковує зараз преса. Зокрема, чи означатиме, що після неї нових (і вже проанонсованих) санкцій проти Москви не буде? Запитали журналісти речницю Білого дому. Джен Псакі переконує: тут США не змінюють свою позицію.

Джен Псакі, прессекретарка Білого дому:

Ні, це не змінює розрахунків, процес проведення огляду триває. Звісно ж, президент стверджував, що наслідки будуть і, сподіваюсь, скоро я зможу поділитися із вами додатковою інформацією щодо цього.

Зі слів речниці адміністрації стали зрозумілими і мотиви дій Вашингтона: всіх тут схвилювало, що події можуть вийти з-під контролю. Команда Байдена (як і будь-яка американська адміністрація, це основа політики) прагне у першу чергу передбачуваності.

Ми очікуємо не лише встановлення довіри, а й передбачуваності і стабільності, оскільки у світі є низка загроз і можливостей. І президент хоче мати можливість фокусуватися на них, а не на суперництві з Росією.

І з цієї відповіді також зрозуміло, що в оточенні нового американського президента взяла верх та частина його команди, яка просуває концепцію (так - бути жорсткими), але не розривати відносини з Москвою взагалі, а продовжувати діалог з тих питань, які в інтересах Америки.

У першу чергу щодо контролю над озброєннями. Діалог не означатиме послаблення тиску - передбачають провідні американські газети, які коментують розмову між Вашингтоном і Москвою, але при цьому підкреслено обережні в оцінках.

Видання Politico підсумовує свою статтю (і таким чином прогнозує, чого чекати далі), цитуючи розмови у Білому домі:

Стосунки з Росією скоріш за все так і залишатимуться складними. Очікується, що перемовини також будуть непростими. Ми готуємося до протистояння.

Впливова Washington Post натякає на те ж саме: мовляв, діалог буде, але і потепління не станеться.

А щодо місця і дати особистої зустрічі Байдена і Путіна, яку запропонував Білий дім, поки немає ані чіткого бачення, ані навіть конкретних пропозицій. Про неї, як кажуть, "домовились домовлятися".