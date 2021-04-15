В ближайшей перспективе вакцины от коронавируса не появятся в Украине в свободной продаже. Поставки таких препаратов возможны не раньше ноября 2021 года. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Любая коммерческая компания, которая нашла, где по коммерческой цене закупить вакцину, за 48 часов получит все документы от Минздрава для того, чтобы начать продавать в свободной продаже, в своих клиниках, это я говорю с экрана телевизора. Проблема в другом, что бегает куча всяких аферистов и мошенников, которые рассказывают, что "через неделю поставка, за 30 евро, покупайте вакцину". А дальше оказывается, что они просят предоплату и исчезают".

По словам депутата, все крупнейшие производители вакцин загружены на год вперед.

Pfizer официально заявил: если вы услышите о любой коммерческой поставке до ноября этого года, то это фейк. Все заказы до ноября - государственные заказы.

Арахамия рассказал, что многие бизнесмены пытаются наладить коммерческие поставки вакцин в Украину.

Условно, если вакцина для закупки государства стоит 4-5 евро, то они готовы покупать за 20-30, чтобы сюда ее привезти и предлагать с наценкой. Но им никто не продает, государства сами нуждаются в этих вакцинах.

Парламентарий предупредил, что дефицитом вакцин пытаются воспользоваться мошенники.

Это во многом надутая схема. Совсем недавно приезжали бизнесмены, просили: дайте нам разрешение на британскую AstraZeneca, которую мы завезем и будем продавать людям, которые готовы заплатить. Пожалуйста, привозите, за 48 часов получите документы. Они говорят "спасибо", уезжают, возвращаются через неделю, говорят, что это была афера, нет никакой AstraZeneca.

Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.