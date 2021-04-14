В ожидании прививки находятся более 960 тысяч человек/ фото: TSN

До конца 2021 года на территории Украины более половины взрослого населения должны пройти иммунизацию от COVID-19. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Минздрав подписал контракты с достаточным количеством компаний, которые поставят дозы препаратов в страну. План правительства также предусматривает ускорение темпов вакцинации.

Отмечается, что в настоящее время в лист ожидания на получение прививки через приложение "Дія" и горячую линию Министерства здравоохранения записались 960 449 человек.

Читайте также, в Украине со вторника, 13 апреля, начинается процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac. Всего, по словам министра здравоохранения Украины, в страну уже ввезли 215 тысяч доз данной вакцины.

Кроме того, первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках программы COVAX, используют для прививок персонала и жильцов домов престарелых. К тому же вакциной от Pfizer начнут прививать сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужбы.

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