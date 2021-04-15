Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич едва не подрался в прямом эфире одного из украинских телеканалов с его коллегой по Верховной Раде от "Слуги народа" Юрием Камельчуком.

Конфликт возник после того, как Шуфрич заявил, что "во времена Ющенко и Тимошенко россияне не нападали на Украину". Дескать, украинское руководство того времени "умело говорить так, что у Путина в мыслях не было нападать на Украину".

На это Камельчук парировал, что и причин для конфликта тогда не было, ведь российская энергетическая система до 2017 года зависела от Украины, поскольку шел транзита газа через нашу страну.

Далее политики перешли на личности, началась словесная перепалка, которая едва не переросла в драку. Оба депутата вскочили и бросились друг к другу. Противников сдержал ведущий. Видео инцидента появилось в сети.

Напомним, что в феврале в Верховной Раде подрались депутаты. В ходе словесной перепалки из-за свободы слова в Украине депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь ударил своего коллегу из "ОПЗЖ" Олега Волошина.