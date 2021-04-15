Шуфрич и "слуга народа" едва не подрались в прямом эфире (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич едва не подрался в прямом эфире одного из украинских телеканалов с его коллегой по Верховной Раде от "Слуги народа" Юрием Камельчуком.
Конфликт возник после того, как Шуфрич заявил, что "во времена Ющенко и Тимошенко россияне не нападали на Украину". Дескать, украинское руководство того времени "умело говорить так, что у Путина в мыслях не было нападать на Украину".
На это Камельчук парировал, что и причин для конфликта тогда не было, ведь российская энергетическая система до 2017 года зависела от Украины, поскольку шел транзита газа через нашу страну.
Далее политики перешли на личности, началась словесная перепалка, которая едва не переросла в драку. Оба депутата вскочили и бросились друг к другу. Противников сдержал ведущий. Видео инцидента появилось в сети.
Напомним, что в феврале в Верховной Раде подрались депутаты. В ходе словесной перепалки из-за свободы слова в Украине депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь ударил своего коллегу из "ОПЗЖ" Олега Волошина.
по теме
До чого призведе розмова, та чи може бути вона ознакою змін у політиці та настроях американської адміністрації?
Руслан Хомчак, выступая с трибуны парламента заявил, что Россия наращивает группировку войск возле границы с Украиной. Это не на шутку испугало депутата от "Слуги народа", которая написал в переписке, что "нужно сваливать из этой страны"
Руслан Хомчак, выступая с трибуны парламента заявил, что Россия наращивает группировку войск возле границы с Украиной. Это не на шутку испугало депутата от "Слуги народа", которая написал в переписке, что "нужно сваливать из этой страны"
Курс рубля снижается на новостях о санкциях США. В ходе торгов на Мосбирже доллар достиг отметки 77 рублей (+1,3 руб.), а евро - 92,1 рубля (+1,24).
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев напомнил, что новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Россию как военного врага. И заявил что страны Запада во главе с США толкают Киев к провокациям