В городе Долина Ивано-Франковской области утром 15 апреля возник пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы. Из медучреждения эвакуировали 37 человек, из них 4 человека - не ходячие.

"15 апреля в 07:39 в Службы спасения поступило сообщение о пожаре Долинской ЦРБ в городе Долина на улице Оксаны Грицей", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, загорелась кровля двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской ЦРБ.

В 08:10 во время пожара было эвакуировано 37 человек, из них 4 человека не ходячие.

Спасатели заявили, что в 09:04 пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения Долинской ЦРБ локализован на площади 250 кв. Жертв и пострадавших нет.

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