На Прикарпатье вспыхнула COVID-больница [ Редактировать ]
В городе Долина Ивано-Франковской области утром 15 апреля возник пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы. Из медучреждения эвакуировали 37 человек, из них 4 человека - не ходячие.
"15 апреля в 07:39 в Службы спасения поступило сообщение о пожаре Долинской ЦРБ в городе Долина на улице Оксаны Грицей", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, загорелась кровля двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской ЦРБ.
В 08:10 во время пожара было эвакуировано 37 человек, из них 4 человека не ходячие.
Спасатели заявили, что в 09:04 пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения Долинской ЦРБ локализован на площади 250 кв. Жертв и пострадавших нет.
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Кроме того, в Днепропетровской области в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек. Трагедия произошла в селе Вязовок Павлоградского района, в доме находился мусор, который воспламенился, после чего огонь распространился на крышу здания.
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