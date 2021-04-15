Исключение овсянки из своего рациона может иметь неприятные последствия для здоровья. Медики объяснили, почему этот продукт способствует здоровому питанию и контролю веса, передает newsyou.info.

Наличие овсянки в повседневном меню действительно помогает человеку питаться более грамотно. В 2015 на страницах Food & Nutrition Research были опубликованы итоги исследования, демонстрирующего, что потребление указанного продукта коррелирует с улучшением качества питания среди детей. Однако если контролировать свой рацион, то этого последствия отказа от блюда можно избежать.

Исследование 2013 года, опубликованное в журнале Plant Foods for Human Nutrition, показало, что овсянка уменьшает брюшной жир и ожирение у испытуемых.

Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Stroke, охватывало добровольцев, наблюдение за которыми велось более 13 лет. Оказалось, что те, кто белый хлеб или яйца на завтрак заменили овсянкой, демонстрировали более низкие показатели риска всех типов инсульта. Эта каша имеет защитный эффект, даже если у человека уже есть болезнь сердца.

Согласно исследованию 2019 года, обнародованному в Scientific Reports, у перенесших коронарную операцию граждан, которые впоследствии регулярно ели овсянку, фиксировались более низкие уровни ЛПНП, или "плохого" холестерина, и меньшие уровни воспаления.

Ранее сообщали, какие продукты провоцируют хронические болезни.