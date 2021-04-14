Группа ученых из университета Торонто в Канаде обнаружила, что миндаль идеально подходит для перекуса. Данный продукт не способствуют набору лишнего веса, как считалось ранее, передает newsyou.info.

Канадские специалисты доказали, что миндаль подходит лицам, желающим похудеть, так как обладает сбалансированным количеством белков, витаминов и минералов. В процессе переваривания организмом миндаля жир, содержащийся в пятой части калорий данного продукта, не подвержен процессу абсорбции. Жировые структуры выводятся из организма практически в неизменном виде. Данное обстоятельство способствует меньшему расходованию энергии из пищи и не способствует набору лишнего веса.

Специалисты рекомендуют включить миндаль в ежедневный рацион, так как названный продукт предоставит возможность избавиться от лишних килограммов. В ходе экспериментов специалисты установили, что добровольцы, которые ежедневно употребляли миндаль, стали есть меньше обычной пищи, причём, на 2% за один приtм. В исследовании принимали участие лица средней полноты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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