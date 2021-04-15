В четверг, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, приравнивающий цифровые паспорта (е-паспорта) к бумажным. Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента.

Среди преимуществ этого документа отмечены защищенность от подделки и удобство использования.

Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" № 1368-их, который парламент принял 30 марта 2021.

Читайте также, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде усилить ответственность за подделку паспортов граждан Украины. К началу второго чтения законопроекта всего поступило 27 предложений, 5 из которых планируется полностью учесть полностью, 9 - редакционно и частично.

Крмое того, государственное предприятие "Полиграфический комбинат Украина" увеличит цены на бланки биометрических документов. Чиновники заверили, что стоимость биометрических паспортов для выезда за границу, внутренних документов граждан Украины и вида на жительство возрастет не сильно.

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