Что обсуждали на заседании СНБО: Зеленский сделал заявление [ Редактировать ]
В пятницу, 14 апреля, в ходе заседании СНБО обсуждались вопросы Донбасса. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Подробностей разглашать не могу, однако уверяю - украинская армия готова. Кроме того, будет применены санкции еще к 12 топ-контрабандистам, среди которых - физические и юридические лица.
"И это не финал. Наконец внес предложение разработать базовый законопроект о статусе олигарха - чтобы исключить их влияние на экономику, законы и Верховную Раду", - добавил он.
Ранее мы писали о том, что у Макрона прокомментировали предстоящую встречу с президентом Украины. Встреча будет проходить в Елисейском дворце в формате обеда.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад.
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