Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о возможности введения усиленных ограничений на Пасху и на майские праздники из-за коронавируса. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, будет "особый режим".

Степанов добавил, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса "сверхагресивны", а течение болезни очень тяжелое.

Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей.

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