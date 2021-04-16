"Будет особый режим": Степанов заявил о карантине на Пасху [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о возможности введения усиленных ограничений на Пасху и на майские праздники из-за коронавируса. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
По его словам, будет "особый режим".
Степанов добавил, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса "сверхагресивны", а течение болезни очень тяжелое.
Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей.
Читайте также, AstraZeneca исследует причины тромбоза после COVID-вакцинации. Европейские регуляторы завершили оценку крайне редких случаев тромбозов у более чем 34 млн человек, вакцинированных препаратом AstraZeneca от COVID-19 в Великобритании и ЕС.
Кроме того, обнародована невероятная причина тромбоза после вакцинации AstraZeneca. Стало точно известно, что причиной такого опасного явления является активизация иммунных клеток которые атакуют чужеродные, новые открытия помогут разработать эффективный препарат для борьбы с тромбозом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 14 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса
В Министерстве здравоохранения рассказали о том, какие ограничения могут ввести в Украине на Пасху
Про продовження жорсткого карантину в столиці сьогодні повідомив міський голова Віталій Кличко
В среду, 14 апреля, власти Киева продлили жесткий карантин в городе до 30 апреля
В среду, 14 апреля, в Национальной академии наук Украины заявили, что страна уже прошла плато третьей волны коронавирусной болезни