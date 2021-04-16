Производители вакцин от коронавирусной инфекции, которые доставляют препараты на территорию Украины, не будут обкладываться взысканиями. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, взыскания за нарушение сроков поставок вакцин приведут к тому, что производители не будут заключать контракты со страной, так как у Украины не существует рычагов влияния на них.

А что нам до сих штрафных санкций. Если мы только начинаем прописывать штрафные санкции, производитель вакцин сразу говорит: "нет вопросов, ищите дальше на рынке". И на этом все заканчивается.

Отмечается, что в настоящее время на территорию Украины, согласно составленным контрактам, должны завезти 3,9 миллионов доз препарата для иммунизации от COVID-19.

Читайте также, в пятницу, 16 апреля, в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, о поставке которой договорился президент Украины Владимир Зеленский. Всего на борту транспортного самолета находятся 117 тысяч доз препарата.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что первая партия вакцины Covishield, которая была разработана компанией AstraZeneca будет пригодна еще несколько месяцев. Все, кто получил первую прививку вакциной Covishield, получат вторую дозу.

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