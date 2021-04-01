В четверг, 1 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что первая партия вакцины от коронавируса Covishield, которая была разработана компанией AstraZeneca будет пригодна еще несколько месяцев. Срок годности этой партии вакцины истекает 23 июня.

23 июня (истекает срок годности - ред.). Мы обязательно используем это (первую партию вакцины - ред.) в ближайшее время.

По словам министра, все, кто получил первую прививку вакциной Covishield, получат вторую дозу. Однако вторую прививку могут сделать вакциной AstraZeneca не только индийского производства.

Сейчас ходят фейки, что если первая доза была сделана Covishield, то и вторая должна быть сделана ею. Мы говорим о вакцинации вакциной Astrazeneca. Все люди получат вторую дозу, но это может быть европейская, южнокорейская или индийская Astrazeneca. Это одна и та же вакцина.

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Кроме того, ВОЗ призвала производителей вакцин увеличить поставки. Прививки вакциной AstraZeneca, как показали новые данные в США, оказались безопасными и эффективными, несмотря на производство препарата в различных странах, в частности, южнокорейским SKBioScience и Институтом сыворотки крови в Индии.

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