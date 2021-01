В афганской провинции Герат, утром 2 января, вооруженные боевики захватили пассажирский автобус с 45 пассажирами. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на главу района Рубат Санги Мохаммада Омарзая.

Как заявил глава района Рубат Санги Мохаммада Омарзая Группа, вооруженных боевиков похитила автобус с десятками пассажиров в районе Чилдохтаран на шоссе Герат -Тургунди около 7:00 утра и увезла в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что чиновник обвинил боевиков "Талибана" в похищении автобуса, но группировка пока не взяла на себя ответственность за происшествие.

По данным афганского телеканала Shamshad, в автобусе было 45 пассажиров. Полиция начала операцию по их освобождению.

Стоит отметить, что ранее на востоке Афганистана, в провинции Нангархар, боевики "Талибана" организовали засаду в которую попало подразделение местной полиции. В результате боестолкновения погибли шесть полицейских, включая командира, еще четыре получили ранения.

Важно, что к полудню 2 января было сообщено об освобождении с захваченного боевиками автобуса 15 пассажиров, среди которых есть ребенок, и водителя. Официально ни одна группировка не взяла за себя ответственность за угон транспорта.

