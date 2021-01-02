В афганской провинции Герат, утром 2 января, вооруженные боевики захватили пассажирский автобус с 45 пассажирами. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на главу района Рубат Санги Мохаммада Омарзая.

Как заявил глава района Рубат Санги Мохаммада Омарзая Группа, вооруженных боевиков похитила автобус с десятками пассажиров в районе Чилдохтаран на шоссе Герат -Тургунди около 7:00 утра и увезла в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что чиновник обвинил боевиков "Талибана" в похищении автобуса, но группировка пока не взяла на себя ответственность за происшествие.

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По данным афганского телеканала Shamshad, в автобусе было 45 пассажиров. Полиция начала операцию по их освобождению.

Стоит отметить, что ранее на востоке Афганистана, в провинции Нангархар, боевики "Талибана" организовали засаду в которую попало подразделение местной полиции. В результате боестолкновения погибли шесть полицейских, включая командира, еще четыре получили ранения.

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Важно, что к полудню 2 января было сообщено об освобождении с захваченного боевиками автобуса 15 пассажиров, среди которых есть ребенок, и водителя. Официально ни одна группировка не взяла за себя ответственность за угон транспорта.

Taliban's #designated Governor for #Faryab province, Mula Nazim, and 6 more Taliban were killed in their own bomb explosion in Dawlat Abad district of Faryab, Faryab police spokesman, Kareen Yourash said on Saturday. #Afghanistan — ShamshadNews (@Shamshadnetwork) January 2, 2021

Как ранее сообщалось, в Пакистане террористы напали на блокпост, убиты семь военных. Террористы напали на сотрудников службы безопасности, но несмотря на потери силовикам удалось отбить атаку напавших, военнослужащие оцепили территорию, чтобы отловить террористов.

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