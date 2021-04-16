В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назвал три условия для достижения мира на Донбассе. Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica заявил президент Украины Владимир Зеленский, перевод опубликован на сайте президента.

По его словам, главное, чтобы Россия тоже их выполняла.

Также он отметил, что стал намного жестче после попыток прекратить войну, которая унесла уже около 14 000 жизней.

Но это от уверенности: можно установить мир, можно вернуть нормальную демократическую жизнь, можно не допустить ухудшения ситуации в нашем регионе и расширения войны. Что для этого нужно? Реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами. Украина предлагает именно такой подход. Главное, чтобы Россия делала то же.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.