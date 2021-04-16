"Я позвонил - мне не ответили": Зеленский заявил о попытках связаться с Путиным [ Редактировать ]
В пятницу, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подавал запрос на разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Офис президента, ссылаясь на интервью Зеленского французской газете Le Figaro.
Однако, как сообщил президент, в Кремле ему не ответили.
Отметим, президент Украины подал запрос на разговор с Путиным после 26 марта. Тогда на Донбассе произошло обострение ситуации, в результате которого погибли четыре украинских военных и еще двое получили ранения.
Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом Российской Федерации, - ред.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор - разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню.
Он добавил, что это является показателем того, хочет ли Россия действительно завершить войну.
На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил - мне не ответили. На сегодня такой ответ", - резюмировал президент Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад.
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