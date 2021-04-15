В четверг, 15 апреля, в НАТО поддержали санкции, которые США объявили в отношении России. В Альянсе призвали Россию прекратить провокации на границе Украины. Об этом говорится в заявлении НАТО.

Так, указано, что Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушение суверенитета Украины и Грузии и территориальную целостность.

Союзники по НАТО поддерживают и солидарны с Соединенными Штатами после анонса 15 апреля действий по реагированию на дестабилизирующую деятельность России.

В НАТО призвали Россию немедленно начать выполнять свои международные обязательства.

Мы также призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки приняли решение выслать десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

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