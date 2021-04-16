Меркель вакцинировалась препаратом AstraZeneca [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 16 апреля, сделала первую прививку от коронавируса. Она вакцинировалась препаратом AstraZeneca.
Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в Twitter.
"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация - ключ к преодолению пандемии", - заявила Меркель после вакцинации.
Ранее сообщалось, что Германия за день привила от коронавируса более 650 тысяч жителей.
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