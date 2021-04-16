Умерла звезда "Гарри Поттера" и "Острых козырьков" [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
На 53-м году скончалась британская актриса Хелен Маккрори, сыгравшая в фильмах о Гарри Поттере и в сериале "Острые козырьки". О смерти Маккрори сообщил в Twitter ее муж, актер Дэмиэн Льюис.
С разбитым сердцем я объявляю о том, что после героической борьбы с раком прекрасная и сильная женщина Хелен Маккрори мирно скончалась дома в окружении друзей и семьи.
Хелен Маккрори исполнила роль Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере и роль Полли Грэй в сериале "Острые козырьки".
Также она снялась в фильмах "007: Координаты "Скайфол", "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Джейн Остин" и "Хранитель времени".
Она сыграла главную роль в телесериале "Анна Каренина" (Anna Karenina, 2000) и сыграла супругу бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в байопике "Королева" (The Queen, 2005).
У Хелен осталось двое детей - 13-летний сын Гулливер и 14-летняя дочь Манон. Ее муж, 50-летний Дэмиэн Льюис известен по фильмам "Ловец снов" и "Однажды в Голливуде".
Напомним, что на прошлой неделе умер актер Пол Риттер из "Гарри Поттера" и сериала "Чернобыль".
по теме
Ушел из жизни британский актер театра и кино Пол Риттер, исполнивший роль инженера Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль". Причиной смерти актера стала опухоль головного мозга
Серафима Холина прославилась после роли ведущей модног опоказа в фильме "Бриллиантовая рука". Ее героине принадлежит ставшая крылатой фраза: "Легким движением руки брюки превращаются... Брюки превращаются... Превращаются брюки... в элегантные шорты"
Как оказалось, особых причин для беспокойства у фанатов нет. Представители Питта выпустили заявление, что он был у дантиста и перенес некие "стоматологические процедуры".
5 апреля возлюбленная 40-летнего актера - актриса и фотомодель Бренда Сонг - родила ему сына. Своего первенца пара назвала Дакота - в честь покойной сестры Калкина, которую в 2008 году в Лос-Анджелесе насмерть сбила машина
Гильдия киноактеров США - созданный в 1933 году профсоюз, представляющий интересы артистов кино и телевидения и других работников этой индустрии. С 1995 года Гильдия ежегодно проводит церемонию вручения наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства
Актриса написала автобиографию "Красота жить дважды", в которой поделилась шокирующими подробностями из своей личной жизни. Она призналась в сексуальных домогательствах своего дедушки в шесть лет и первом аборте в 18 лет