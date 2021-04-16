На 53-м году скончалась британская актриса Хелен Маккрори, сыгравшая в фильмах о Гарри Поттере и в сериале "Острые козырьки". О смерти Маккрори сообщил в Twitter ее муж, актер Дэмиэн Льюис.

С разбитым сердцем я объявляю о том, что после героической борьбы с раком прекрасная и сильная женщина Хелен Маккрори мирно скончалась дома в окружении друзей и семьи.

Хелен Маккрори исполнила роль Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере и роль Полли Грэй в сериале "Острые козырьки".

Также она снялась в фильмах "007: Координаты "Скайфол", "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Джейн Остин" и "Хранитель времени".

Она сыграла главную роль в телесериале "Анна Каренина" (Anna Karenina, 2000) и сыграла супругу бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в байопике "Королева" (The Queen, 2005).

У Хелен осталось двое детей - 13-летний сын Гулливер и 14-летняя дочь Манон. Ее муж, 50-летний Дэмиэн Льюис известен по фильмам "Ловец снов" и "Однажды в Голливуде".

Напомним, что на прошлой неделе умер актер Пол Риттер из "Гарри Поттера" и сериала "Чернобыль".