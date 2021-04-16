Ринок землі: експерт розказав, як збагатити людей [ Редактировать ]
У п'ятницю, 16 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, як збагатити українців.
В контексті цієї земельної реформи, яка була підписана президентом, у нас так історично сталось, що в нас є одноосібники, є малі, є середні і великі господарства. Так чи інакше, ми повинні враховувати інтереси всіх людей. Якщо ми згадаємо перший варіант закону про земельників, він дійсно був мега ліберальний, який ставив на коліна всіх виробників і власників землі.
"Але вже є альтернативний законопроєкт після акцій протесту, ми отримали компроміс, з яким можна працювати. Є над чим працювати. Конкурентні речі. Зараз в парламенті вже доходить до розгляду правок в законопроєкт №2194, №2195. Нам потрібно у другому читанні прийняти закон про фонд гарантування кредитів для фермерських господарств. Це все сукупні речі, які потрібно робити", - додав він.
Ще, важливо, в Україні є 8 млн га землі, за які не сплачуються жодні податки. Їх треба виводити з тіні. На порядку денному треба говорити про ще один важливий закон. 3131Д, який фактично вирівнює податок на гектар для всіх. Тоді країна буде багатше, люди в селах будуть відчувати, що є фінансова можливість з чого працювати і буде менше дискусій з приводу, хто більше запропонує.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі.
по теме
Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив про те, як збалансувати можливість купувати землі для українців.
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич сделал жесткое заявление о рынке земли
Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив про необхідність створення середнього класу в Україні
Микола Сольський розповів, на що очікувати українцям від ринку землі
Депутат також висловив думку, що маленький фермер не зможе бути конкурентно спроможним.