У п'ятницю, 16 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, як збагатити українців.

В контексті цієї земельної реформи, яка була підписана президентом, у нас так історично сталось, що в нас є одноосібники, є малі, є середні і великі господарства. Так чи інакше, ми повинні враховувати інтереси всіх людей. Якщо ми згадаємо перший варіант закону про земельників, він дійсно був мега ліберальний, який ставив на коліна всіх виробників і власників землі.

"Але вже є альтернативний законопроєкт після акцій протесту, ми отримали компроміс, з яким можна працювати. Є над чим працювати. Конкурентні речі. Зараз в парламенті вже доходить до розгляду правок в законопроєкт №2194, №2195. Нам потрібно у другому читанні прийняти закон про фонд гарантування кредитів для фермерських господарств. Це все сукупні речі, які потрібно робити", - додав він.

Ще, важливо, в Україні є 8 млн га землі, за які не сплачуються жодні податки. Їх треба виводити з тіні. На порядку денному треба говорити про ще один важливий закон. 3131Д, який фактично вирівнює податок на гектар для всіх. Тоді країна буде багатше, люди в селах будуть відчувати, що є фінансова можливість з чого працювати і буде менше дискусій з приводу, хто більше запропонує.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі.