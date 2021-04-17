На фронті сьогодні ситуація напружена. Противник продовжує обстрілювати позиції українських військових. Під час однієї з таких атак - сьогодні був поранений український боєць. Наш військкор Руслан Смєщук працює на передовій і розкаже більше.

Лінія фронту між окупованою Горлівкою й Торецьком. Це найнебезпечніший напрямок, адже тут найбільше вбитих і поранених вояків. Сьогодні, як і майже щодня, бойовики закидали наші позиції забороненими протипіхотними мінами ПОМ-2.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Раніше фіксувалися дистанційне мінування мінами ПОМ 2 при вистрілі з гранатомету, а зараз вже мінують безпілотними літальними апаратами.

Цього тижня один військовий підірвався на такій міні. Відстрілюватися не можна, на шляху - стратегічний об'єкт, кажуть військові. Насосна станція, яка забезпечує жителів навколишніх міст і сіл водою.

Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони як терористи тримають у заручниках людей - тому що якщо ми дамо гідну відповідь, то без води лишаться як мінімум жителі 3 міст, Горлівка, Маріуполь і Торецьк. Тому що вона надає на 4 напрямки воду.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

У тактичному відношенні так досить невигідна позиція. Супротивник знаходиться на панівних висотах, а ми відповідно нижче. Наші позиції і це дуже затруднює логістику.

А там, де ворог уже не загрожує мирним жителям, кипить робота з відновлення інфраструктури.

Це селище Опитне. Воно розташоване впритул до Донецького аеропорту і вже шість років тут немає електрики. Лінії електропередач пошкоджені вибухами. І полагодити їх було неможливо.

Микола Коваленко, голова військово-цивільної адміністрації Очеретяного:

Це останнє село в нашому районі і в Донецькій області на лінії зіткнення без електропостачання. Водяне в 15 році було відновлено електропостачання. Вони також рік сиділи без світла.

Артем Литвинов, директор департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації:

Коли приходили фахівці і підіймались на вишку з тієї сторони починався обстріл і все завершувалось. Наприкінці минулого року в рамках координаційної ради між Донецькою обласною адміністрацією і норвезьким представництвом по правах біженців в Україні було досягнуто домовленостей з приводу того, що буде надано безкоштовна допомога у вигляді кабелю - 3,6 кілометра і почались роботи.

У селі залишилося всього 38 жителів. І для них це справжнє свято. Адже до цього по черзі користувалися волонтерськими генераторами.

Родіон Лебедєв, житель Опитного: