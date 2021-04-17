Війна на Донбасі: бойовики закидують забороненими мінами [ Редактировать ]
На фронті сьогодні ситуація напружена. Противник продовжує обстрілювати позиції українських військових. Під час однієї з таких атак - сьогодні був поранений український боєць. Наш військкор Руслан Смєщук працює на передовій і розкаже більше.
Лінія фронту між окупованою Горлівкою й Торецьком. Це найнебезпечніший напрямок, адже тут найбільше вбитих і поранених вояків. Сьогодні, як і майже щодня, бойовики закидали наші позиції забороненими протипіхотними мінами ПОМ-2.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Раніше фіксувалися дистанційне мінування мінами ПОМ 2 при вистрілі з гранатомету, а зараз вже мінують безпілотними літальними апаратами.
Цього тижня один військовий підірвався на такій міні. Відстрілюватися не можна, на шляху - стратегічний об'єкт, кажуть військові. Насосна станція, яка забезпечує жителів навколишніх міст і сіл водою.
Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:
Вони як терористи тримають у заручниках людей - тому що якщо ми дамо гідну відповідь, то без води лишаться як мінімум жителі 3 міст, Горлівка, Маріуполь і Торецьк. Тому що вона надає на 4 напрямки воду.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
У тактичному відношенні так досить невигідна позиція. Супротивник знаходиться на панівних висотах, а ми відповідно нижче. Наші позиції і це дуже затруднює логістику.
А там, де ворог уже не загрожує мирним жителям, кипить робота з відновлення інфраструктури.
Це селище Опитне. Воно розташоване впритул до Донецького аеропорту і вже шість років тут немає електрики. Лінії електропередач пошкоджені вибухами. І полагодити їх було неможливо.
Микола Коваленко, голова військово-цивільної адміністрації Очеретяного:
Це останнє село в нашому районі і в Донецькій області на лінії зіткнення без електропостачання. Водяне в 15 році було відновлено електропостачання. Вони також рік сиділи без світла.
Артем Литвинов, директор департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації:
Коли приходили фахівці і підіймались на вишку з тієї сторони починався обстріл і все завершувалось. Наприкінці минулого року в рамках координаційної ради між Донецькою обласною адміністрацією і норвезьким представництвом по правах біженців в Україні було досягнуто домовленостей з приводу того, що буде надано безкоштовна допомога у вигляді кабелю - 3,6 кілометра і почались роботи.
У селі залишилося всього 38 жителів. І для них це справжнє свято. Адже до цього по черзі користувалися волонтерськими генераторами.
Родіон Лебедєв, житель Опитного:
У меня был один генератор свой личный маленький. Люди приходили заряжали телефоны, фонарики, а потом уже и фонд "Пролисок" помог - генераторы три завез купленные за деньги украинцев.
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