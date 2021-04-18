В Киеве жестоко убили сотрудника магазина цветов (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 17 апреля, вечером на Лесном массиве в Киеве убили 35-летнего мужчину, который работал в магазине цветов. Как сообщает dtp.kiev.ua в Telegram-канале, продавца цветов в Киеве убили, ударив его ножом в шею.
"Неизвестный зарезал 35-летнего мужчину восточной внешности, который торговал цветами", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев трагедии, между двумя мужчинами возник конфликт. Во время этого один из них достал нож и начал наносить удары. Роковым оказался порез шеи.
Продавец цветов скончался на месте до приезда медиков. Врачам оставалось лишь констатировать смерть.
Также на месте работали правоохранители. В городе введен план "Перехват".
Как ранее сообщали, в феврале подросток во Львове до смерти забил бездомную женщину.
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