Закриті школи, садочки, ігрові зони та гуртки на жаль, не зупинили пандемію. Більше того, з весни в Україні почався бум дитячого ковіду. Хворіють усі - від немовлят до підлітків. І щонайгірше: якщо на початку пандемії діти переносили корону або безсимптомно, або в легкій формі, як звичайну застуду, то сьогодні - лікарні переповнені маленькими пацієнтами. Чому в коронавірусу почало з'являтися дитяче обличчя? І що робити батькам? Розкаже Олександр Васильченко

Євген Комаровський, дитячій лікар:

Вашему ребенку не угрожает коронавирус. Если у вашего ребенка будет коронавирусная инфекция, это будет в виде очень легкого ОРЗ, которое, ну в принципе не нуждается в лечении.

Ще рік тому саме так лікарі пояснювали, як ковід переносять діти. Вважалося, що вони радше є головними поширювачами інфекції серед дорослих. Саме тому школярів відправляли на дистанційне навчання, закривали дитсадки, обмежували доступ до ігрових зон. Але на початку цьогорічної весни ситуація кардинально змінилася. Кількість дітей, які захворіли на коронавірус, збільшується щодня.

Цього тижня Україна взагалі б'є рекорди із захворюваності на Ковід серед дітей. 500-600 нових інфікувань щодня. Збільшилась кількість і тяжких випадків. Якщо торік в інфекційні відділення потрапляли одиниці, то тільки в Києві за березень на тяжку форму Ковіду перехворіли майже тисяча дітей.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Я вже говорив, що складнішим став перебіг хвороби в дітей. У стаціонарах медзакладів збільшилася кількість дітей, які потребують кисневої підтримки, яких раніше було значно менше. Вчора я перевірив, як лікують пацієнтів у міській дитячій інфекційній лікарні. На сьогодні в медзакладі їх - 41. П'ятеро дітей перебувають на кисневій підтримці. Одна дитина - в реанімації. Медики зазначають, якщо в першу хвилю захворюваності в лікарні потрапляли переважно підлітки, то тепер більшість пацієнтів - дошкільнята. І з більш складним перебігом хвороби та її наслідками.

Тяжка форма Ковіду в дітей, як і в дорослих, вщент знищує легені. Дихати стає нічим.

Это ковид сжигает легкие. А вот через неделю появляются кусочки. Где темные это легкие, где белое - это легких нет. Це біле, це нема легень. Це вони не дихають

Від початку року в київській міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей. Сьогодні серед пацієнтів є малюки, яким тільки по півтора місяця.

Дуже багато було дітей дошкільного віку і дітей, які потребували кисневої підтримки. Також, ми бачили великий відсоток дітей, який пройшов через відділення інтенсивної терапії, через реанімацію

Скільки тобі років? - 16. - Вже втомилась? До дому хочеться? - Сьогодні тільки поступили, будемо здавати всі аналізи.

А це вже перша Київська дитяча клінічна лікарня. Щодня сюди з тяжкою формою коронавірусу потрапляють щонайменше п'ятеро дітей. Двері інфекційного відділення під замком. Не впускають навіть журналістів. Адже за рік майже всі тутешні лікарі перехворіли на коронавірус, а дехто вже й двічі. Інфекціоніст Анастасія Шестакова розповідає: якщо раніше в палату клали одну дитину, то тепер доводиться розміщувати по двоє.

Анастасія Шестакова, лікар-інфекціоніст:

Багато дітей вже на кислороді, але це вже більш старші діти у яких є якісь супутні патології в основному, і на жаль є дуже маленькі діти з сімейними контактами. Наприклад, мати чи батько хворіє і дитина теж має ковід.

Частіше до лікарні почали класти пацієнтів із супутніми хворобами. І саме це ускладнює процес лікування.

Анастасія Шестакова, лікар-інфекціоніст:

Саме складне їх супутні патології. Неврологія частіше за все. Тобто, дитина страждає ще від чогось свого хронічного і на це зверху йде ще оце враження легенів і дуже важко їм допомогти, бо не знаєш за що перше хапатись, чи за легені, чи за те що дитина має якісь судоми, чи ще щось. І вони, нажаль, не можуть сказати що з ними не так, як їм допомогти.

Подібна ситуація не лише в столиці, пояснює головний дитячій імунолог Києва Федір Лапій. Спочатку збільшення кількості випадків захворювання на Ковід серед дітей стали фіксувати на Західній Україні.

Федір Лапій, головний дитячий імунолог Києва:

У нас стартувала Західна Україна, Івано-Франківська, Чернівецька області. Колеги говорили, що почали отримувати велику кількість дітей в кількості, яка би була поступленню за пів року. Так само ми відмічаємо і в Києві.

Лікарі переконують: кількість інфікованих дітей напряму пов'язана з кількістю хворих дорослих. Якщо на початку року щодоби фіксували не більше ніж п'яти тисяч нових заражень, то останніми тижнями - втричі більше.

Катерина Сояк, епідеміолог, директорка Національної експертної групи з інфекційного контролю:

Детей болеет больше, потому что в принципе, в процентном соотношении болеет больше и взрослых. Процент выявляемости детей, он увеличился. И плюс, действительно встречаются сейчас более тяжелые случаи. Потому что, в принципе, из общей выборки пациентов детского возраста получается, что есть больше и тяжелых.

Федір Лапій, головний дитячий імунолог Києва:

І серед дітей рік тому були тяжкі випадки, але загальна кількість хворих на ковід була менша. Відповідно, якщо ми говоримо про відсоток дітей, які мають такий важкий перебіг ми їх не дуже і помічали.

І така ситуація по всій Україні. Черкаси. Попри помаранчеву зону бригади швидких працюють без відпочинку. Область щодня б'є рекорди з кількості хворих на ковід. Начальниця оперативної диспетчерської в розпачі, адже телефони тут не замовкають ні на секунду.

Ірина Попович, начальник оперативної диспетчерської Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Оце зелене - це виклики які чекають, а оці, які обслуговуються. Оце ось ковід - ковід, ковід, ковід… Значно, значно збільшилась кількість викликів, значно збільшилась напруга.

Тільки за п'ятницю на Черкащині понад 900 нових випадків захворювання і 20 смертей. Ковідні відділення почали відкривати навіть при пологових. У цій лікарні додатково розгорнули шпиталь на сотню ліжок. Серед пацієнтів - уже восьмеро дітей.

Так Олена й Руслан під вікнами пологового спілкуються зі своєю 12-річною донечкою Настею. На відміну від батьків, у дівчинки позитивний тест на коронавірус. Олена в сльозах, адже до дитини вхід заборонено.

Олена, мама пацієнтки:

Звичайно переживаєм, а яка ж мама не буде переживать за свою дитину.

Всередині вже звична для ковідного госпіталю атмосфера. Дитячий інфекціоніст Наталія Штепа робить обхід своїх маленьких пацієнтів. Першою на черзі чотирирічна Віка - у дівчинки вірус викликав пневмонію.

Откашливается? Да? - Ну, немножко лучше, а справа остается.

Найменшому пацієнтові пані Наталії всього чотири місяці. На щастя в дитини відносно легкий перебіг хвороби кашель і висока температура. У палаті малеча під пильним наглядом мами.

Влада, мама:

Ну, спочатку захворів чоловік, у нього була двостороння пневмонія, а через деякий час захворіла дитина. Зробили тест - показало негативно спочатку, а потім температура продовжилась підніматись і так уже 13 день.

І в цій небезпечній ситуації єдине, що тішить лікарів, - малеча значно легше переносить хворобу, аніж дорослі.

Наталія Штепа, дитячий інфекціоніст Черкаського міського коронавірусного госпіталю:

Імунітет у дитини інший, він тільки розвивається - немає тих рецепторів через які приєднується вірус до клітини і взагалі вражає деталі судин. Вони ж заражаються від дорослих. Якщо на початку пандемії казали, від дітей дорослі заражаються, то на зараз від дорослих.

Але якщо зараз у дорослих з'явився рятівний бронежилет у вигляді щеплення, то дітям поки що імунізацію не роблять.

Катерина Сояк, епідеміолог, директорка Національної експертної групи з інфекційного контролю: