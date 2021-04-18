Від початку пандемії на Ковід лише офіційно перехворіли два мільйони українців. Зараз із діагнозом "коронавірус" понад 400 000 людей. І приблизно стільки ж отримали щеплення.

У МОЗ таким рівнем імунізації не задоволені. Кажуть, відстаємо від темпів чи не вдвічі. Але вкотре обіцяють до кінця року щепити більшість дорослого населення.

Ложку оптимізму в бочку невтішної статистики цього тижня додала нова партія сироватки, яку привезли в Україну. Це 117 тисяч доз американсько-німецького "Пфайзера".

Вона вважається однією з найефективніших у світі. Її вже розвезли по регіонах. Будуть щеплювати пенсіонерів у будинках для літніх людей, рятувальників і прикордонників.