Когда дело доходит до похудения, бананы не кажутся лучшим выбором. Эти фрукты содержат больше углеводов и сахара по сравнению с остальными, и многие считают их "нездоровыми". Но это дикое заблуждение. На самом деле, многие диетологи говорят, что бананы могут помочь быстро сбросить вес, что делает их одними из лучших фруктов для похудения, передает newsyou.info.

Бананы могут помочь при переедании.

Бананы помогут дольше чувствовать сытость, что может привести к потере веса, если вы избегаете переедания. Бананы полны растворимой клетчатки, пектина и резистентного крахмала, которые снижают аппетит и усиливают чувство сытости после приема банана.

Бананы помогают снизить уровень сахара в крови.

Бананы улучшают чувствительность к инсулину, что помогает организму более эффективно перерабатывать глюкозу, тем самым снижая вес. Они - отличный источник резистентного крахмала, который положительно влияет на резистентность к инсулину.

Бананы помогают на тренировках.

Ваши тренировки могут быть более эффективными благодаря меньшему количеству мышечных судорог. Мышечные судороги могут быть связаны с дисбалансом электролитов, особенно из-за калия, а бананы богаты этим питательным веществом.

Тренировки важны для наращивания мышечной массы, а мышцы тесно связаны с более быстрым метаболизмом, который со временем способствует снижению веса. Бананы могут помочь сохранить ваши мышцы здоровыми и безопасными, а также дать вам заряд энергии, необходимый для тренировки.

Они низкокалорийны, но богаты питательными веществами.

Банан среднего размера содержит около 100 калорий и 3 грамма клетчатки. Бананы богаты клетчаткой, которая помогает сохранять сытость и стабилизировать уровень сахара в крови, что делает их отличной пищей для похудания. Они также богаты минералами калием и магнием, которые помогают расслабить мышцы и могут помочь со сном.

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