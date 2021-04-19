Міністри закордонних справ ЄС обговорять загострення на Донбасі [ Редактировать ]
Загострення ситуації на Донбасі сьогодні обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС. У Брюсселі стартує весняна сесія парламентської асамблеї Ради Європи. До участі в ній запросили голову МЗС України Дмитра Кулебу.
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