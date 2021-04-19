У Ліверпулі проведуть рок-концерт без карантинних обмежень [ Редактировать ]
Без масок і дистанції. У Ліверпулі проведуть рок-концерт із 5 тисячами глядачів. Захід є частиною пілотного проєкту британського уряду. Глядачі мають зробити тест на коронавірус до та після концерту. Втім, під час нього можуть бути без масок та не дотримуватися дистанції.
За результатами експерименту, уряд хоче створити "концепцію безпеки", щоб у майбутньому відновити масові заходи. Напередодні в рамках проєкту відбувся футбольний матч на стадіоні "Вемблі", за грою спостерігали 4 тисячі вболівальників.
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