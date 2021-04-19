Россия стягивает войска к украинской границе, и это самая большая угроза с 2015 года. При этом украинская сторона готова к защите рубежей от возможного вторжения. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Сообщается, что сегодня Аваков инспектирует подразделения системы МВД на Донбассе.

"Мы рассчитываем на мирное развитие событий, избежать той эскалации, которую готовят российские наемники и российские вооруженные силы, но одновременно - мы полностью готовы защищать наши рубежи…. Инспекция проходит по всей линии фронта - в Донецкой и Луганской области. С 2015 года - это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза", - заявил Аваков.

Он также добавил, что Украина уже не первый год находится под давлением "российского бешеного пса".

"Мы будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как поведут себя иностранные политики. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование, но полностью готовы к обороне", - добавил Аваков.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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