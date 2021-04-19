Три футбольных клуба из Италии - "Интер", "Милан" и "Ювентус" могут быть исключены из Серии А чемпионата страны в связи с тем, что они являются основателями Европейской Суперлиги.

Иск к УЕФА подало руководство "Аталанты", "Кальяри" и "Вероны". Их осудили за участие в турнире и предложили использовать против них санкции.

Отмечается, что в настоящее время об официальной полиции позиции других клубов, участвующих в чемпионате Италии, при этом сами клубы-виновники собираются подавать встречный иск на УЕФА и ФИФА за потенциальные санкции. В случае немедленного исключения клубов "Аталанта" станет лидером турнирной таблицы Серии А.

Напомним, 12 команд топ-чемпионатов Англии, Испании и Италии создали собственный турнир - Европейскую Суперлигу, не подчиняющуюся УЕФА. Поединки будут проходить так, чтобы команды имели возможность выступать и в своих национальных турнирах, в соответствии с этим будет подобран и график встреч.

Кроме того, УЕФА очень жестко наказала киевское "Динамо" за ряд нарушения, где ключевым стало - несоблюдение противоэпидемических правил болельщиками на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов за несоблюдение противоэпидемических правил болельщиками.

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