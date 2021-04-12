Стая бродячих собак серьезно повредила автомобиль в самом центре Киева, недалеко от Софиевской площади. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Владелец, вернувшись утром к своему автомобилю, сначала подумал, что его погрызли крысы. Камера видеонаблюдения засняла, что на машину набросилась стая бродячих собак.

Кто знает какой есть влиятельный и гуманный метод борьбы с подобным? Что в этом случае делать владельцу авто?

Сообщение вызвало жаркий спор среди читателей. Большинство предполагает, что в моторном отсеке спрятался кот, которым собирались полакомиться бродячие собаки.

Другие пользователи советовали владельцу загонять машину в гараж или на парковку, а не бросать где попало. Третьи сетовали на бездействие коммунального предприятия "Киевская городская клиника ветеринарной медицины", которое должно заниматься отловом и стерилизацией бродячих животных.

Напомним, что под Запорожьем пенсионерку загрызла стая бродячих собак.