"Как в фильме ужасов": стая бродячих собак атаковала автомобиль в центре Киева (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Стая бродячих собак серьезно повредила автомобиль в самом центре Киева, недалеко от Софиевской площади. Об этом сообщает "Киев оперативный".
Владелец, вернувшись утром к своему автомобилю, сначала подумал, что его погрызли крысы. Камера видеонаблюдения засняла, что на машину набросилась стая бродячих собак.
Кто знает какой есть влиятельный и гуманный метод борьбы с подобным? Что в этом случае делать владельцу авто?
Сообщение вызвало жаркий спор среди читателей. Большинство предполагает, что в моторном отсеке спрятался кот, которым собирались полакомиться бродячие собаки.
Другие пользователи советовали владельцу загонять машину в гараж или на парковку, а не бросать где попало. Третьи сетовали на бездействие коммунального предприятия "Киевская городская клиника ветеринарной медицины", которое должно заниматься отловом и стерилизацией бродячих животных.
Напомним, что под Запорожьем пенсионерку загрызла стая бродячих собак.
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