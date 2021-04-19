Трех чиновников, работающих в исполнительной власти на Прикарпатье уволят в связи с наличием паспортов одной из европейских стран.

Нарушение закона зафиксировали у заместителя директора департамента ОГА. Иностранное гражданство имел и чиновник Главного управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области. Также паспорт соседнего государства ЕС обнаружили у чиновницы, которая занималась данными информационных систем и реестров. управления Пенсионного фонда.

Отмечается, что Верховный суд Украины подтвердил законность увольнения чиновников. Известно, что в случае установление факта наличия двойного гражданства у государственного служащего, он подлежит увольнению в трехдневный срок.

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Кроме того, Зеленский ввел в действие решения СНБО о двойном гражданстве. Кабинету министров поручили разработать законопроект о проверке украинцев на наличие двойного гражданства.

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