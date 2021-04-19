У Дніпрі лікарня "Укрзалізниці" відкрила ковід-центр [ Редактировать ]
Дніпропетровщина одна з лідерів за кількістю виявлених нових випадків ковіду. Картина в лікарнях незмінна - хворих приймають цілодобово, реанімаційні відділення переповнені. Регіон опинився на межі потрапляння до "червоної зони". Докладніше про ситуацію розкаже Олена Мендалюк.
Ані дня для відпочинку. 90 відсотків пацієнтів, яких ушпиталюють до лікарні імені Мечникова, - наразі в тяжкому стані.
Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова:
Дуже багато людей середнього віку, від 40. Ті, які раніше не хворіли, або хворіли, але це не приводило до реанімаційних відділень. Із цих 16, 4 мають вік до 40 років. Це насторожує.
Через наплив хворих Дніпропетровщина опинилася за крок від червоної зони. Щодня - понад тисяча нових випадків.
Володимир Орлов, заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації:
За останні суботу та неділю у нас появився сплеск, але динаміка стосовно госпіталізації, вона дозволяє надіятися на краще. Ми робимо все для того, щоб залишатися у помаранчевій зоні.
Через нестачу ліжкомісць у більшості медзакладів у Дніпрі відкрили новий ковід-центр в лікарні "Укрзалізниці".
Олег Постолов, гендиректор Дніпровської лікарні філії "Центр охорони здоров'я" ПАТ "Укрзалізниця":
Пациентов с коронавирусной инфекцией у нас 81. 110 коек приготовлено для таких пациентов и 30 коек резервных, в случае, если будет эпидемия нарастать.
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