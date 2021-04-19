Газовые хранилища Украины заполнены наполовину [ Редактировать ]
По состоянию на сегодня запасы газа в Украине сократились до 15,47 млрд кубометров, что составляет 50% от мощностей подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины.
По состоянию на 17 апреля запасы газа были на 4% меньше, чем годом ранее.
Отметим, Украина начала отопительный сезон с рекордными запасами газа в почти 28,5 млрд кубометров. А прошлый сезон закончила с запасами около 15,8 млрд.
В 2020 году потребление газа упало в Украине на 2,7 млрд куб. м:
- население сократило потребление на 1,3 млрд кубометров,
- промышленность сократила потребление на 1,4 млрд.
Ранее мы писали о том, что "Газпром" резко сократил транзит газа через Украину. Также сообщалось, что украинцев перевели на новые тарифы на газ.
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