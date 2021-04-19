Курс валют на 20 апреля [ Редактировать ]
На вторник, 20 апреля, Национальный банк Украины понизил курс гривны на 3 копейки по отношению к доллару и на 18,5 копеек к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд и вновь поднялся до уровня 28 гривен. В свою очередь курс евро вырос до максимума с начала марта. Выше курс был только 3 марта - 33,71 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2800,87 гривен (+0,0304 грн);
- 100 евро - 3370,99 гривен (+0,1849 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара не изменился: курс в продаже остался на уровне 28,00 гривен за доллар, а в покупке - 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек - до 33,66 гривен за евро.
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