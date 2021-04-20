Загалом у світі від початку пандемії захворіли 142 мільйони людей

Понад 650 тисяч нових заражень Коронавірусом виявили у світі минулої доби. З них майже 250 тисяч в Індії. Через це в столиці Нью-Делі запроваджують суворий локдаун.

Ізраїль, який провакцинував більшість населення, повідомив про нову угоду з Pfizer щодо закупівлі мільйонів доз вакцини.

Прем'єр країни Нетаньягу зазначив - це допоможе захистити людей від нових штамів COVID-19. Загалом у світі від початку пандемії захворіли 142 мільйони людей. Померли - три мільйони.