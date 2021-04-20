В Сингапуре тестировать на коронавирус будут через дыхание [ Редактировать ]
В Сингапуре у приезжающих в страну искать коронавирус хотят с помощью новых аппаратов для проведения дыхательных тестов. Об этом пишет ТАСС.
Оборудование собираются установить в аэропорту.
Так, устройство TracieX показало точность результатов на уровне 95%, это почти сопоставимо с эффективностью ПЦР-тестов.
Результат появляется через две минуты, а стоимость каждого теста – около 20 долларов, что дешевле существующих аналогов.
TracieX уже тестируют в национальном центре инфекционных заболеваний и аэропорту Чанги.
Планируется, что уже в начале лета приборы по выявлению коронавируса через дыхание будут запущены в массовое производство.
По словам разработчиков TracieX, при каждом выдохе выбрасываются летучие органические соединения, которые образуются в результате различных биохимических реакций в клетках человека. При этом устройство может фиксировать изменения химического состава дыхания.
Кроме того, массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих в Украине начнется, когда в страну поступит минимум 1 млн доз вакцин. Минздрав планирует до конца года вакцинировать половину взрослого населения страны.
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