Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

При этом Гебрейесус отметил, что обеспокоен "тревожными темпами" распространения коронавируса в мире среди возрастной группы людей от 25 до 59 лет.

"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансировано", - сказал глава ВОЗ.

Кроме того, массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих в Украине начнется, когда в страну поступит минимум 1 млн доз вакцин. Минздрав планирует до конца года вакцинировать половину взрослого населения страны.

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