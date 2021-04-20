На Дніпропетровщині ситуація в ковідних лікарнях критична, недужих приймають цілодобово, реанімаційні відділення - переповнені. Регіон опинився на межі "червоної зони". Докладніше - Олена Мендалюк.

Ані дня для відпочинку. 90 відсотків пацієнтів, яких ушпиталюють до лікарні імені Мечникова, - наразі в тяжкому стані.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова:

Дуже багато людей середнього віку, від 40. Ті, які раніше не хворіли, або хворіли, але це не приводило до реанімаційних відділень. Із цих 16, 4 мають вік до 40 років. Це насторожує.

Через наплив хворих Дніпропетровщина опинилася за крок від червоної зони. Щодня - понад тисяча нових випадків.

Володимир Орлов, заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації:

За останні суботу та неділю у нас появився сплеск, але динаміка стосовно госпіталізації, вона дозволяє надіятися на краще. Ми робимо все для того, щоб залишатися у помаранчевій зоні.

Через нестачу ліжкомісць у більшості медзакладів у Дніпрі відкрили новий ковід-центр в лікарні "Укрзалізниці".

Олег Постолов, гендиректор Дніпровської лікарні філії "Центр охорони здоров'я" ПАТ "Укрзалізниця":