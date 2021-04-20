Полномочия Кабмина хотят значительно расширить [ Редактировать ]
Во вторник, 20 апреля, депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила о том, что полномочия Кабинета министров могут существенно расширить. Об этом она сообщила на своей странице в Telegram.
По словам правительстве работают над соответствующим законопроектом.
Сегодня в 12:00 в Кабмине будут рассматривать интересный законопроект. Об изменениях в законы о Кабмине и о ЦОИВ. Существенно расширяются полномочия Кабинета министров, даже посягают на отрасли, за которые традиционно несет ответственность президент.
Ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины утвердил еще одну стратегию по переходу на стандарты НАТО.
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