Китайские исследователи нашли на востоке страны 165 древних гробниц, возраст которых доходит до тысячи лет. Раскопки проводились на территории провинции Шаньдун.

В Институте культурных реликвий и археологии города рассказали, что гробницы, найденные в Хэцзе, относятся к временам правления династии Хань – 202-220 года до н. э, а другая часть относиться к правлению династии Восточная Чжоу (770-221 года до н.э.).

Все гробницы принадлежат к стоянке Сандаюань площадью 1,3 га, недавние раскопки которой также обнаружили пять ям времен династии Шан - 1600 - 1046 до н.э. и 27 ям эпохи неолита Луншаньской культуры.

Отмечается, что среди древних захоронений, относящихся к династии Хань, были обнаружены невероятно красивые гробницы из кирпича с глиняными статуэтками и узорами.

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Кроме того, в Египте нашли гробницы верховных жрецов. При раскопках специалисты обнаружили и около 10 тысяч погребальных статуэток ушабти и погребальных масок, около 700 амулетов, например, священных скарабеев, сделанных из чистого золота.

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