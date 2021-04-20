Находка тысячелетия: ученые раскопали сотни древнейших захоронений [ Редактировать ]
Китайские исследователи нашли на востоке страны 165 древних гробниц, возраст которых доходит до тысячи лет. Раскопки проводились на территории провинции Шаньдун.
В Институте культурных реликвий и археологии города рассказали, что гробницы, найденные в Хэцзе, относятся к временам правления династии Хань – 202-220 года до н. э, а другая часть относиться к правлению династии Восточная Чжоу (770-221 года до н.э.).
Все гробницы принадлежат к стоянке Сандаюань площадью 1,3 га, недавние раскопки которой также обнаружили пять ям времен династии Шан - 1600 - 1046 до н.э. и 27 ям эпохи неолита Луншаньской культуры.
Отмечается, что среди древних захоронений, относящихся к династии Хань, были обнаружены невероятно красивые гробницы из кирпича с глиняными статуэтками и узорами.
Читайте также, египетские археологи раскопали еще одно кладбище из 80 древних гробов в большом некрополе к югу от Каира. Археологи также нашли красочные позолоченные деревянные статуи, подробности новой находки будут объявлены на пресс-конференции в знаменитой ступенчатой пирамиды Джосера.
Кроме того, в Египте нашли гробницы верховных жрецов. При раскопках специалисты обнаружили и около 10 тысяч погребальных статуэток ушабти и погребальных масок, около 700 амулетов, например, священных скарабеев, сделанных из чистого золота.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Открытие сделали на месте нахождения предыдущих останков
Древние предметы удивительно хорошо сохранились
Артефакт считался утерянным на протяжении более 100 лет
Артефакт был найден на месте крупного пожара
Возраст находки может доходить до 2 тысяч лет