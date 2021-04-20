Ким Кардашьян заподозрили в романе с молодым певцом (фото) [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Бывшая звезда реалити-шоу, а сейчас успешная бизнесвумен и миллиардерша Ким Кардашьян, которая в феврале подала на развод с музыкантом Канье Уэстом, возглавила мировой рейтинг самых завидных невест в мире, несмотря на свои 40 лет и четырех детей. Как сообщает таблоид Page Six, знакомства с ней через общих знакомых ищут миллиардеры, спортсмены и даже члены королевских семей.
Женихи, как мотыльки на свет, слетаются к светской диве не только благодаря ее выдающимся формам. В апреле журнал Forbes официально зачислил ее в список миллиардеров. Издание подсчитало, что с октября 2020 года ее состояние выросло с $780 млн до $1 млрд. Доход ей принесли два собственных бренда, инвестиции, недвижимость и реклама в соцсетях.
Окружение Ким утверждает, что она не спешит подыскивать себе нового спутника жизни и хочет уделять больше внимания детям и бизнесу. Однако фанаты Ким заподозрили, что в ее жизни появился новый мужчина.
Кардашьян приписывают роман с 27-летним колумбийским певцом Малумой (настоящее имя Хуан Луис Лондоньо Ариас).
В сети появились их совместные фотографии на вечеринке в Майами, где они долго и откровенно флиртовали друг с другом.
Напомним, что причиной расставания Ким и Канье Уэста желтая пресса называла нетрадиционную ориентацию 43-летнего Канье, его эксцентричное поведение из-за биполярного расстройства и его политические амбиции - желание баллотироваться в президенты США.
Как сообщали "Подробности", летом 2020 года Канье Уэст объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. В ноябре он снял свою кандидатуру.
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