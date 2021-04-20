По состоянию на вторник, 20 апреля, в стране не намерены ужесточать карантин на Пасху и майские праздники.

Как сообщает главный санитарный врач Виктор Ляшко, пока что на майские праздники отдельный локдаун не планируется. При этом ведутся переговоры с церквями, чтобы сделать празднование Пасхи максимально безопасным.

Ключевой вопрос - как достучаться до всех, что мы пребываем в эпидемии коронавируса и соблюдение карантинных норм необходимо. Возможно, стоит сделать меньше праздничных литургий, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания мы рекомендуем не входить внутрь храма. И, если есть возможность, пусть кто-то один из домохозяйства пойдет святить куличи. Локдаун в данный момент не планируется на майские.

Министр здравоохранения Максима Степанова также отметил, что дополнительные меры вводится не будут. Но на праздники будет действовать особый режим, который заключается в призывах к украинцам максимально ограничивать контакты и избегать скопления людей.

Какие могут быть ограничения?

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил:

Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году.

Закрывать храмы на Пасху не планируют.

Как будет работать транспорт?

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что авиа- и железнодорожное сообщение ограничивать не собираются.

Мы не планируем закрывать авиаперевозки, то же касается железнодорожных перевозок. А городские перевозки - это вообще ответственность местных властей.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в городе могут ужесточить карантин на Пасху и майские праздники, чтобы предотвратить инфекционный взрыв.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 19 апреля, зафиксировано 8 940 новых случая коронавируса, 367 человек умерли.