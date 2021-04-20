Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что видит "мало смысла" в остановке строительства почти законченного газопровода "Северный поток-2". Он будет транспортировать российский газ в Германию.

Крамп-Карренбауэр, считает, что газопровод может стать "важным рычагом" давления на РФ. А точнее вопрос о том, будет ли по нему транспортироваться газ, и если да, то в каком объеме.

Неделю назад во время визита нового министра обороны США Ллойда Остина в Берлин Крамп-Карренбауэр заметила, что объем газа, который будет поступать по этому газопроводу, следует увязать с "поведением России".

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.

Как сообщали "Подробности", вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в статье для The Wall Street Journal написал, что запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что "Украина станет значительно слабее". Новый газопровод приведет к тому, что наша страна будет энергетически "отсоединена от Западной Европы".