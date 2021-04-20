США виділять матеріальну допомогу Україні [ Редактировать ]
155 мільйонів доларів допомоги виділять Україні Сполучені Штати. Про такі плани повідомило посольство США. Гроші надійдуть через Агентство з міжнародного розвитку(USAID). Левову частку - 63 мільйони доларів, скерують на протидію російській агресії.
Ще 44 мільйони передбачили на підтримку судової реформи та розвиток об'єднаних територіальних громад. На допомогу економіці та відновлення України після пандемії витратять 34 мільйони доларів. Решта - призначена на заходи щодо боротьби з корупцією.
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