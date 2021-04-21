Посол США в Москве Джон Салливан покинет Россию, чтоб посоветоваться о дальнейших действиях с администрацией президента Байдена. Он планирует поездку в Соединенные Штаты на этой неделе.

О своем намерении вернуться в США для консультаций Салливан заявил во вторник, 20 апреля.

Он сообщил, что ему нужно посоветоваться со своими коллегами, а после этого он снова вернется в Москву.

"Я считаю важным для меня напрямую поговорить с моими новыми коллегами из администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между США и Россией", - сказал Салливан.

Он также уточнил, что вернется в Россию в ближайшие недели "перед любой встречей между президентами Байденом и Путиным".

Напомним, что при президенте США Дональде Трампе Вашингтон поставлял Киеву нелетальное вооружение и направлял специалистов для обучения украинской армии. Администрация Трампа одобрила продажу Киеву противотанковых комплексов Javelin.

Новый глава Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине, в том числе и вооружений, чтобы "сохранять территориальную целостность" страны.

В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах выделили по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, а в 2020 году - $300 млн. В 2021 году США выделили Украине на оборону $250 млн.