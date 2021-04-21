На Прикарпатье потеряли 492 дозы или 84% от всех потерянных/ фото: voi.com.ua

В Ивано-Франковской области с начала кампании по вакцинации были испорчены около 500 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Covishield. Об этом заявил замдиректора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзьомбак.

На Прикарпатье потеряли 492 дозы или 84% от всех потерянных в Украине, в то время как Львовская область потеряла всего 17 доз.

Мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, они достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить дозу и эффект от вакцинации. В настоящее время дополнительно проведено обучение… Этот вопрос уже закрыт.

Отмечается, что такая ситуация произошла в связи с тем, что во флаконах с вакциной Covishield нет градуировки, и медики не использовали оставшуюся дозу во флаконе.

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Кроме того, в Украину приехала первая партия вакцины от коронавируса Pfizer. согласно плану, первые уколы этой вакциной будут в домах престарелых, он отметил, что именно для этой категории украинцев были запланированы первые партии вакцины.

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