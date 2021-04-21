Украина ведет переговоры о закупке вакцин против коронавируса в рамках общеевропейского договора. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

Так, обсуждается вопрос дополнительного заказа и передачи 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Украина примет участие в Европейском механизме распределения вакцин (EU Vaccine sharing machanism).

Я надеюсь, что это будет один из первых подходов такого взаимодействия. Сейчас продолжаются переговоры с Польшей. Речь не о том, что они будут делиться остатками своих вакцин, главная цель - осуществление от имени Украины в пределах общеевропейского договора дополнительного заказа вакцины AstraZeneca.

Предполагается, что страна, которая соглашается быть партнером Украины, будет осуществлять дополнительный заказ и поставлять вакцины в рамках европейского контракта.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины ожидает на новую поставку вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX.