Украина договаривается о закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca [ Редактировать ]
Украина ведет переговоры о закупке вакцин против коронавируса в рамках общеевропейского договора. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.
Так, обсуждается вопрос дополнительного заказа и передачи 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.
Украина примет участие в Европейском механизме распределения вакцин (EU Vaccine sharing machanism).
Я надеюсь, что это будет один из первых подходов такого взаимодействия. Сейчас продолжаются переговоры с Польшей. Речь не о том, что они будут делиться остатками своих вакцин, главная цель - осуществление от имени Украины в пределах общеевропейского договора дополнительного заказа вакцины AstraZeneca.
Предполагается, что страна, которая соглашается быть партнером Украины, будет осуществлять дополнительный заказ и поставлять вакцины в рамках европейского контракта.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины ожидает на новую поставку вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX.
по теме
В пятницу, 16 апреля, в Украину приехала первая партия вакцины от коронавируса Pfizer
В пятницу, 16 апреля, в ЮНИСЕФ спрогнозировали сроки поставок следующей партии вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX
В пятницу, 16 апреля, Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, о поставке которой договорился президент Украины Владимир Зеленский
За минувшие сутки, 15 апреля, в Украине сделали 13520 прививок от коронавируса
В четверг, 15 апреля, власти Китая пообещали согласовать экспортную лицензию на несколько миллионов доз вакцины от коронавируса