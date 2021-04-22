Два судна столкнулись у берегов Китая: люди пропали без вести [ Редактировать ]
В среду, 21 апреля, возле восточного побережья Китая столкнулись контейнеровоз и рыболовецкое судно, которое в результате затонуло. Об этом сообщает ТАСС.
На борту рыболовецкого судна находилось шесть человек. Судьба пяти из них неизвестна и они считаются пропавшими без вести.
По какой причине произошло ЧП, не сообщается. Идет поисково-спасательная операция.
Как сообщалось ранее, в Стамбуле село на мель 180-метровое судно. В результате инцидента нет человеческих потерь, имущества либо загрязнения окружающей среды.
Напомним, что недавно во Франции 14 часов тушили пожар на атомной субмарине.
Ранее "Подробности" писали о том, что подводная лодка случайно потопила самый маленький военный корабль США.
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