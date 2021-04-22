В Індії 24 пацієнтам "ковідної" лікарні не вистачило кисню [ Редактировать ]
24 пацієнти з ковідним діагнозом померли в одній із лікарень Індії через витік кисню з цистерни.
Інцидент стався у шпиталі міста Нашик - там перебували півтори сотні людей. Більшість була на апаратах штучної вентиляції легенів.
Що спричинило витік - наразі невідомо. В індійському уряді пообіцяли провести ретельне розслідування.
по теме
З десяти доз у кожному флаконі медики використовували лише дев'ять - останню просто викидали
Зайнялося між поверхами, однак вогонь миттєво поширився спорудою - пожежу помітили, коли вже палало горище і дах, а в коридорах стало темно від диму.
У 26 вакцинованих виникли побічні реакції, зокрема непритомність, чотирьох з них доставили до лікарень для подальшого обстеження - про яку вакцину йдеться?
З 17 мільйонів пацієнтів, вакцинованих сироваткою від AstraZeneca, у 40 людей утворилися тромби
Летальный случай был зарегистрирован как "неблагоприятное событие после иммунизации"