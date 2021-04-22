Двоголове теля народилося у Північній Македонії (відео) [ Редактировать ]
Двоголове теля народилося у Північній Македонії. Власник ферми одразу викликав ветеринара. Лікар запевнив: попри деформацію черепа, маля здорове. Однак скільки воно зможе прожити - невідомо.
Водночас господар запевнив: доглядатиме за телятком і дбатиме про його здоров'я.
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