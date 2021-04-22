На боротьбу з COVID-19 Україна отримає додаткові два з половиною мільярди гривень від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Ці гроші надійдуть в рамках угоди про позику. Напередодні її погодив Кабмін, - повідомила заступниця очільника МОЗ Світлана Шаталова. За її словами, 840 мільйонів витратять на придбання вакцини, а решту - на обладнання та логістику.

Світлана Шаталова, заступниця міністра охорони здоров'я України: