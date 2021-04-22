Міжнародні кредитори нададуть Україні $2,5 млрд на боротьбу з COVID-19 [ Редактировать ]
На боротьбу з COVID-19 Україна отримає додаткові два з половиною мільярди гривень від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Ці гроші надійдуть в рамках угоди про позику. Напередодні її погодив Кабмін, - повідомила заступниця очільника МОЗ Світлана Шаталова. За її словами, 840 мільйонів витратять на придбання вакцини, а решту - на обладнання та логістику.
Світлана Шаталова, заступниця міністра охорони здоров'я України:
Додатково угодою передбачено логістику, закупівлю обладнання для зберігання, для холодових ланцюжків, а також проведення тренінгів з утилізації відходів. Також угодою передбачається закупівля додаткового обладнання - зокрема для холодового ланцюга, для заміни у пунктах щеплення холодильників та обладнання для секвенування штамів походження вірусу.
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